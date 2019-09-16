مفتي القدس يحذر من تمليك أراضي الضفة للمستوطنين ويحذر ”المسربين“

حذر الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، اليوم الإثنين، من محاولات مستشارين قانونيين إسرائيليين سن رأي قانوني يسمح للمستوطنين بشراء أراض في الضفة الغربية، واعتبره إجراءً عنصريًا، ويجب التصدي له بالوسائل المتاحة.

ولفت، في تصريح له، اليوم الإثنين، إلى الأخبار التي تتناقلها وسائل الإعلام حول تسريب أراض فلسطينية خاصة في الأردن لصالح جمعيات وشخصيات إسرائيلية رسمية، مؤكدًا على الفتوى التي تحرم بيع الأراضي للأعداء.

وأوضح حسين، ”الأصل أن فلسطين أرض خراجية وقفية، يحرم شرعًا بيع أراضيها وتمليكها للأعداء، فهي تعد من الناحية الشرعية من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك الشخصية الخاصة، وتمليك الأعداء لدار الإسلام باطل، ويعد خيانة لله تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولأمانة الإسلام“.

وشدد على أن بيع الأرض للأعداء والسمسرة عليها لهم يدخل في المكفرات العملية، ويعتبر من الولاء للكفار المحاربين، وهذا الولاء مخرج من الملة، ويعتبر فاعله مرتدًا عن الإسلام خائنًا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ودينه، ووطنه، يجب على المسلمين مقاطعته.