أيمن عودة: لو بلغنا نسبة 65% في التصويت سنسقط نتنياهو

قال أيمن عودة رئيس ”القائمة العربية المشتركة“ ممثلة العرب في انتخابات ”الكنيست“ التي تجرى غدًا الثلاثاء، إنه في حال بلغت نسبة تصويت المواطنين العرب 65%، فستسقط حكومة اليمين“.

وأضاف عودة في تصريح لصحيفة ”معاريف“ العبرية، أن قادة القائمة يكثفون جهودهم في محاولة إقناع أكبر عدد ممكن من الناخبين العرب في إسرائيل بالخروج إلى صناديق الاقتراع والادلاء بأصواتهم، الثلاثاء، في انتخابات الكنيست.

وتابع: ”تتنقل حافلة خاصة تحمل شعار ’هالمرة مصوتين’ في البلدات العربية من أقصى الجليل في الشمال حتى النقب في الجنوب، ويحاول فريق الحافلة إقناع الناس بالوصول إلى صناديق الاقتراع للتصويت“.

وكشف مسؤولون من ”القائمة العربية المشتركة“، قبل أيام، عن أن الأوساط الفلسطينية داخل إسرائيل تلقت تهديدات من مسؤولين في حزب ”الليكود“ لإجبارهم على التصويت للحزب وزعيمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في انتخابات ”الكنيست“ المقبلة.

وقالت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية، إن ”مسؤولين كبارًا في القائمة العربية المشتركة، اتهموا مسؤولين في حزب الليكود، بمن فيهم أعضاء ووزراء الكنيست بتهديد وتخويف الزعماء الفلسطينيين بحرمانهم من الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية التي يرأسونها إذا لم يشكل الليكود الحكومة المقبلة“.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع المستوى في ”القائمة المشتركة“، قوله إن ”وزراء وأعضاء كنيست في الليكود مارسوا ضغطًا هائلًا على قادة السلطات المحلية في الأيام القليلة الماضية؛ لإقناعهم برفع الأصوات لصالح الليكود“.