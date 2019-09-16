نتنياهو يعتزم فرض السيادة الإسرائيلية على التجمع اليهودي في الخليل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، أنه قرر فرض السيادة الإسرائيلية على التجمع اليهودي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقال نتنياهو في تصريح لإذاعة ”103“ العبرية التابعة لجيش الاحتلال، إنه ”على مدى العامين ونصف العام الماضيين، جلبت اعترافًا أمريكيًا بالقدس ومرتفعات الجولان، وبعد الانتخابات سيتم تطبيق السيادة على غور الأردن”.

وفيما يتعلق بالحرب على غزة، قال نتنياهو: ”الحرب في غزة ليست مسألة هل، ولكن مسألة متى، القيادة هي التصرف بحكمة في مثل هذه الأمور المهمة وفقًا للاعتبارات، من الواضح أنه لا يوجد خيار سوى ضرب حماس، نحن نستعد لشيء خاص من شأنه أن يفاجئهم“.

وحول انتخابات الكنيست المقرر انطلاقها غدًا الثلاثاء، قال نتيناهو: ”نحن نخسر حاليًا لأن الناخبين اليمينيين يقسمون أصواتهم لجميع أنواع الأحزاب، أو لا يصوتون. يمكن أن تكون النتيجة حكومة يسارية بقيادة غانتز“.

وأضاف: ”الناخبون في اليسار أكثر من الناخبين اليمينيين، وإذا فشل اليمينيون في التصويت فسنخسر وسيصبح بيني غانتز رئيس الوزراء مع اليسار والعرب“.

يذكر أن نتنياهو أعلن قبل أيام عزمه فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة وواسعة إقليميًا ودوليًا.