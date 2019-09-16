بومبيو يهاتف عادل عبدالمهدي بعد حديث عن استهداف السعودية من العراق

تلقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وذلك بعد الحديث الدائر بشأن انطلاق طائرات مسيرة أو صواريخ ”كروز“ من العراق باتجاه الأراضي السعودية.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء إن ”رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو“.

ولم يذكر المكتب تفاصيل المباحثات التي أجراها الطرفان، لكن الاتصال يأتي في ظل تزايد السجال الدائر بشأن قصف شركة آرامكو، واحتمالية تورط أطراف عراقية فيها، بالتعاون مع الحوثيين.

ويوم أمس نفت الحكومة العراقية، استخدام الأراضي العراقية لمهاجمة منشآت نفطيّة سعوديّة بالطائرات المُسيّرة.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، إن ”العراق يؤكد التزامه الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه وإن الحكومة ستتعامل بحزم ضد كل من يحاول انتهاك الدستور، وقد شكلت لجنة من الأطراف العراقية ذات العلاقة لمتابعة المعلومات والمستجدات“.

وأضاف البيان، أن ”العراق يدعو جميع الأطراف إلى التوقف عن الهجمات المُتبادَلة، والتسبب بوقوع خسائر عظيمة في الأرواح والمنشآت، وتؤكد الحكومة العراقية بأنها تتابع باهتمام بالغ هذه التطوُّرات، وتتضامن مع أشقائها وتعرب عن قلقها من أن التصعيد والحلول العسكرية تعقد الأوضاع الإنسانيّة والسياسية، وتهدّد أمننا المشترك والأمن الإقليميّ والدوليّ“.

وكانت شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية قالت إن الاعتداء الذي استهدف، معملين كبيرين تابعين لشركة ”أرامكو“ في السعودية وتبنته جماعة الحوثيين اليمنية نفذ من العراق.

كما نقلت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، عن مسؤولين في الخليج قولهم، إن الخبراء يدرسون احتمال استخدام المهاجمين على منشآت النفط السعودية صواريخ كروز أطلقت من العراق أو إيران، دون استبعاد فرضية الطائرات المسيرة.