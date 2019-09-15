”خفافيش الظلام“ يطيح بمدير التلفزيون السوداني من منصبه

أصدر رئيس الحكومة السودانية، عبدالله حمدوك، اليوم الأحد، قرارًا بإعفاء إسماعيل محمد أحمد عيساوي من وظيفة مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وتسبب فيلم عرضه التلفزيون الرسمي خلال ثورة كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بغضب الشارع السوداني، حيث بث التلفزيون مجموعة حلقات من فيلم باسم ”خفافيش الظلام“ تضمن ما وصفت بـ“إساءات للثورة، وأرسل إيحاءات خادشة واتهامات بحق المتظاهرين في ساحة اعتصام القيادة“.

وكلف حمدوك، اليوم الأحد، إبراهيم محمد إبراهيم البزعي بتولي مهام المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، خلفًا لعيساوي.

ووجه حمدوك، وزارتي الثقافة والإعلام (الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون) والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى، لاتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.