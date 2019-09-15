ردًا على إعلان نتنياهو بشأن غور الأردن.. الفلسطينيون يهددون بإنهاء الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل

هددت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، بإنهاء كل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، ردًا على إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزمه ضم مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت في حال فوزه بالانتخابات.

وقالت منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان، إن“القيادة الفلسطينية ستعتبر كل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وما ترتب عليها من التزامات قد انتهت“، مشددة على أنها ”لن تبقى الطرف الوحيد الملتزم بهذه الاتفاقيات“.

وحمّلت المنظمة نتنياهو“مسؤولية إنهاء مسار السلام“، مشددة على أن ”القيادة الفلسطينية ستواصل الإجراءات العملية الملموسة للانتقال من السلطة للدولة والانفكاك التدريجي من كل الاتفاقيات الموقعة مع سلطات الاحتلال“.

وأوضحت المنظمة، أنها“تتابع الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية“.

وثمنت المنظمة، ”مواقف كافة الدول التي تدعم الموقف الفلسطيني انطلاقًا من تمسكها بالقانون الدولي“، كما دعت الدول العربية لـ“تطبيق قرارات القمم العربية بشأن الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل سفاراتها إلى القدس“.

وجدد نتنياهو، اليوم الأحد، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، التي عقدت لأول مرة بشكل استثنائي في غور الأردن، تعهّده بضم مناطق في غور الأردن في الضفة الغربية لإسرائيل، إذا نجح بتشكيل الحكومة المقبلة، بعد الانتخابات التي ستُجرى الثلاثاء.