الأسد يصدر عفوًا عامًا في سوريا

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، يوم الأحد، مرسومًا تشريعيًا، يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ الـ14 من أيلول/ سبتمبر الجاري.

وجاء العفو عن كامل العقوبة أو جزء منها، وذلك حسب نوعها، كالإعدام والأعمال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد، لكن العفو يكون بشرط إسقاط الفريق المتضرر الحق الشخصي.

ووفقًا لحساب رئاسة الجمهورية العربية السورية، على ”فيسبوك“، تضمن المرسوم ”عفوًا عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة السالبة للحرية للمحكومين المصابين بمرض عضال غير قابل للشفاء لمن بلغ الـ 75 من العمر“.

كما تضمن المرسوم، ”عفوًا كاملًا أو جزئيًا لبعض العقوبات المنصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، إضافة إلى العقوبات المتعلقة بجرائم الخطف إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم“.

وشمل العفو أيضًا جرائم الفرار الداخلي والخارجي إن سلم المتهمون أنفسهم خلال ثلاثة أشهر للفرار الداخلي، وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي، وكذلك جرائم الجنح والمخالفات والأحداث والعقوبات المتعلقة بالغرامات التي يجري تسديدها والتسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة.

وحددت مواد أخرى في المرسوم، عفوًا عن كامل العقوبة في عدد من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته.

واشتمل المرسوم التشريعي، على استثناءات غير مشمولة بالعفو، وعلى شروط محددة وواضحة للاستفادة من أحكامه.