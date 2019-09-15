وزير الخارجية السعودي: أي جهود لا تضمن تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه ”لن تؤدي إلى السلام“

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أكد وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، اليوم الأحد، أن أي جهود لا تضمن تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه، ”هي ناقصة ولن تؤدي إلى السلام“. وقال العساف في افتتاح أعمال الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، إن ”المملكة مطالبة أمام الشعوب الإسلامية باتخاذ كافة الإجراءات للتصدي للتصعيد الإسرائيلي“. بدوره، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إن…