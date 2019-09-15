الجيش الليبي يطلق عملية عسكرية مباغتة ضد ميليشيات الوفاق

أطلق الجيش الليبي فجر اليوم الأحد عملية عسكرية مباغتة في محاور القتال، جنوبي العاصمة طرابلس، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي استهدف تمركزات ميليشيا تابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وقالت مصادر عسكرية إن القوات المسلحة تقدمت باتجاه مناطق الرملة والسواني والطويشة وطريق المطار، واشتبكت مع مقاتلي الميليشيات وسيطرت على مراصد متقدمة، مشيرة الى ان معارك عنيفة تدور الآن بالأسلحة المتوسطة والثقيلة .

وأعلن اللواء 73 مشاة عن تقدم وحدات القوات المسلحة بمحور طريق المطار السواني وباتجاه منطقة الطويشة.

وقال المتحدث باسم اللواء المنذر الخرطوش على صفحته بموقع ”فيسبوك“ إن الوحدات العسكرية تتقدم في عدة محاور أخرى للانقضاض على أهداف جديدة حددت من قبل غرفة عمليات المنطقة الغربية بإمرة اللواء المبروك الغزوي.

وأشار الخرطوش إلى أن اللواء 106 مجحفل تحرك فجر اليوم ونجح في السيطرة على مواقع جديدة بمساندة كتيبة العاديات.

من جانبها قالت مصادر إعلامية مقربة من حكومة الوفاق إن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة تدور حالياً بمحيط مطار طرابلس ، لافتة إلى أن قوات حفتر قصفت مطار معيتيقة بصواريخ ”غراد“.