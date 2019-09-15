العراق ينفي استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية

نفت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، استخدام الأراضي العراقية لمهاجمة منشآت نفطيّة سعوديّة بالطائرات المُسيّرة.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، إن ”العراق يؤكد التزامه الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه وإن الحكومة ستتعامل بحزم ضد كل من يحاول انتهاك الدستور، وقد شكلت لجنة من الأطراف العراقية ذات العلاقة لمتابعة المعلومات والمستجدات“.

وأضاف البيان، أن ”العراق يدعو جميع الأطراف إلى التوقف عن الهجمات المُتبادَلة، والتسبب بوقوع خسائر عظيمة في الأرواح والمنشآت، وتؤكد الحكومة العراقية بأنها تتابع باهتمام بالغ هذه التطوُّرات، وتتضامن مع أشقائها وتعرب عن قلقها من أن التصعيد والحلول العسكرية تعقد الأوضاع الإنسانيّة والسياسية، وتهدّد أمننا المشترك والأمن الإقليميّ والدوليّ“.

وجددت الحكومة دعوتها إلى ”التوجّه لحلِّ سلميّ في اليمن، وحماية أرواح المدنيّين، وحفظ أمن البلدان الشقيقة، ودعت دول العالم ولاسيّما دول المنطقة، إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية والاضطلاع بمُبادرات تضع حدّاً لهذه الحرب التي لا رابح فيها، التي لا تسفر سوى عن خسائر بشرية عظيمة، وتدمير البنى التحتية والحيويّة“.

بيان الحكومة العراقية، جاء في وقت كشفت فيه شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية الإخبارية، أن الاعتداء الذي استهدف، معملين كبيرين تابعين لشركة ”أرامكو“ في السعودية وتبنته جماعة الحوثيين اليمنية نفذ من العراق.

كما نقلت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأميركية، عن مسؤولين في الخليج قولهم، إن الخبراء يدرسون احتمال استخدام المهاجمين على منشآت النفط السعودية صواريخ كروز أطلقت من العراق أو إيران، دون استبعاد فرضية الطائرات المسيرة.