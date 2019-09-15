حكومة نتنياهو تجتمع في غور الأردن لشرعنة ضمه لإسرائيل

تعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعًا خاصًا، اليوم الأحد، في غور الأردن بالضفة الغربية، حيث سيقترح بنيامين نتنياهو على الوزراء الموافقة على تقنين مستوطنة ”ميفوت يريحو“، على الرغم من معارضة السلطات القانونية.

ونقل موقع ”i24news“ العبري عن المدعي العام إيتاي أوفير، المستشار الأمني، قوله ”هناك عائق قانوني أمام الموافقة على مثل هذا القرار في هذه المرحلة“.

وأضاف أنه لا يوجد مبرر للتسرع في اعتماد نص تشريعي بشأن تقنين نص تأسس في عام 1999. وفقًا للنص، تم اتخاذ قرار بتقديم مثل هذا الاقتراح يوم الأحد في ضوء سياسة الحكومة لتعزيز المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

وكان نتنياهو قد أعلن أنه يعتزم ”إقرار السيادة الإسرائيلية على غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت“، موضحًا أن هذا الإجراء سيطبق ”على الفور“ في حال فوزه بالانتخابات المقبلة. وتم تأجيل إعلان ”صفقة القرن“ بعدما تقرر إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.

ويأتي تعهد نتنياهو فيما ينتظر المجتمع الدولي أن تكشف واشنطن خطتها للسلام في الشرق الأوسط، التي قال وزير الخارجية مايك بومبيو أخيرًا إنها قد تعلن في غضون أسابيع، وتم تأجيل إعلان الخطة المعروفة إعلاميًا باسم ”صفقة القرن“ بعدما تقرر إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.