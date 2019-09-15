في ظل مساع برلمانية لاستجوابه.. وزير الصحة العراقي يقدم استقالته

قدّم وزير الصحة والبيئة العراقي علاء الدين العلوان، استقالته رسميًا لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وذلك بعد مساع برلمانية لاستجوابه على خلفية اتهامات بالفساد.

وقال مكتب العلوان، في بيان ”قدّم وزير الصحة والبيئة الدكتور علاء الدين العلوان استقالته إلى رئيس الوزراء اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 12 أيلول/سبتمبر2019 مُبيّناً الأسباب التي دعته إلى ذلك“.

وأكد البيان أنه ”من المحزن أننا نتعرض لطيف واسع من هذه العقابات ومحاولات مرفوضة للابتزاز وحملات التضليل الإعلامي، هدفها الإساءة وتشويه الحقائق، والتي وصلت حداً يعيق عمل الوزارة ويقوض فرص نجاح برنامج الإصلاح الذي تعمل الحكومة من أجل تحقيقه، لذلك يؤسفني أشد الأسف أن أصل إلى قناعة راسخة بعدم إمكانية الاستمرار في العمل في ظل هذه الظروف وأن أتقدم باستقالتي من مسؤوليتي كوزير للصحة والبيئة“.

يأتي ذلك مع بدء البرلمان الفصل التشريعي الثالث، في ظل المساعي الرامية لاستجواب وزير الصحة على خلفية ملفات فساد وسوء إدارة.

وأعلن النائب جواد الموسوي، عضو تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مطلع الشهر الجاري عزمه استجواب وزير الصحة علاء العلوان خلال الفصل التشريعي الجديد.

وذكر الموسوي في بيان ”سأقوم باستجواب وزير الصحة والبيئة علاء العلوان في الفصل التشريعي القادم وسأقدم طلبًا رسميًا لرئاسة البرلمان بذلك حسب الضوابط“. مضيفا أن ”الاستجواب جاء لوجود مخالفات إدارية وشبهات فساد كبيرة“.

وتأتي هذه الاستقالة في ظل أجواء سياسية مرتبكة، يعيشها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في ظل التوتر المتصاعد، والخلافات السياسية البينية، والضغوطات التي يواجهها بشأن جملة من الملفات مثل قصف مقرات الحشد الشعبي، ونسب إنجاز البرنامج الحكومي، والأزمة السياسية بين الولايات المتحدة وإيران وانعكاسها على الشأن العراقي.