إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال بمدينة القدس

أصيب أكثر من 50 فلسطينيا، مساء السبت، خلال مواجهات عنيفة اندلعت بين شبّان فلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي، ببلدة العيزرية بمدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بينهم طفلة أثناء اعتداء جيش الاحتلال على المواطنين، في محاولة منه لاقتحام البلدة وسط إطلاق الرصاص الحي والمطاطي على الفلسطينيين.

وأضافت المصادر أن المواجهات اندلعت في منطقة ”جسر القناطرة“، وامتدت إلى باقي أنحاء البلدة وسط تمركز لقوات الاحتلال عند جامع العزيز، مؤكدة أن المواجهات ما زالت مستمرة.

وأفادت مصادر طبية، أن طفلة فلسطينية أصيبت بشكل مباشر في الرأس جراء قنبلة غاز أطلقت عليها من قبل جنود الاحتلال، بالإضافة لإصابة أكثر من ستة أشخاص من عائلة واحدة.

يأتي ذلك في ظل اقتحامات متكررة يقوم بها الجيش الإسرائيلي بشكل مستمر للأحياء المقدسية في محاولة للضغط على الفلسطينيين لمغادرة المدينة تمهيدا لتهويدها بشكل كامل.