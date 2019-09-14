اعتبرتها السفيرة ”رسالة سياسية“.. بارجة عسكرية أمريكية ترسو بمرفأ بيروت

قالت السفيرة الأمريكية في بيروت ”أليزابيث رتشارد“، اليوم السبت، إن وجود البارجة العسكرية الأمريكية ”USS RAMAGE“ في لبنان هو ”رسالة سياسية“، مشددة على عمق الشراكة بين البلدين.

ولم توضح السفيرة طبيعة تلك ”الرسالة السياسة“ ولا الطرف الموجهة إليه.

وذكر موقع قناة ”أل بي سي“ اللبنانية، مساء اليوم، أن البارجة رست في مرفأ بيروت، وعلى متنها قائد الأسطول الخامس في الجيش الأمريكي، الأدميرال جيمس مالوي، إضافة إلى عدد كبير من النواب والوزراء اللبنانيين، بينهم وزيرا الدفاع والداخلية.

وقال الأدميرال مالوي، خلال حفل استقبال، إن ”هذه البارجة شهدت مناورة بحرية مع الجيش اللبناني، العام الماضي، بهدف تأمين التجارة البحرية وحماية البنى التحتية“.

وقالت السفيرة الأمريكية، إن ”الشراكة مع القوات المسلحة اللبنانية لا تقتصر على المساعدات التي تقدمها واشنطن، ووجود البارجة يترجم المدى الذي بلغته هذه العلاقة، إضافة إلى تدريب آلاف الضباط اللبنانيين مع الجيش الأمريكي“.

وتابعت: ”نحن ملتزمون بمساعدة الشعب اللبناني خلال هذه الفترة الاقتصادية العصيبة، وندعم المؤسسات اللبنانية التي تدافع عن سيادة لبنان“.

ومضت قائلة: ”أما بالنسبة لملف المشتقات النفطية، الذي يخص أكثر من دولة في المنطقة، والذي نأمل أن ينضم إليه لبنان قريبًا، فإن الأمن البحري سيصبح أكثر أهمية“.