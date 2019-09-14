تقرير: نتنياهو يخطط لضم 75% من مناطق (ج) بالضفة الغربية

كشف تقرير حقوقي فلسطيني، اليوم السبت، أن خطة ضم الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت التي أعلن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، هي مقدمة لخطط ضم أوسع يشمل الكتل الاستيطانية وجميع المستوطنات بمساحة تغطي 75% من المنطقة المستهدفة، التي صنفها اتفاق المرحلة الانتقالية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مثل منطقة (ج) بالضفة الغربية الخاضعة بشكل كامل لسلطات الاحتلال.

وذكر التقرير الصادر عن ”المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير“، أن ”نتنياهو بذل خلال الأشهر الأخيرة جهودًا سياسية من أجل تهيئة الظروف لمثل هذه الخطوة، على أن تكون تلك هي الخطوة الأولى على طريق ضم كافة المستوطنات“.

وأوضح التقرير، الذي نشرته وكالة ”وفا“ الرسمية، أن ”نتنياهو يراهن على هدية مجانية إضافية تقدمها له الإدارة الأمريكية لمساعدته على الفوز في الانتخابات كهداياها السابقة عندما اعترفت بالقدس المحتلة عاصمة لدولة إسرائيل واعترفت بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتل“.

وأفاد التقرير بأن ”نتنياهو كان ينوي الإعلان عن فرض السيادة الإسرائيلية على الأغوار وشمال البحر الميت في خطابه بشكل فوري، إلا أنه اضطر لتغيير الإعلان وتحويله إلى الإعلان عن نيته لفرض السيادة في حال إعادة انتخابه لرئاسة الحكومة؛ الأمر الذي جعله عرضة للهجوم من مختلف الأطراف في إسرائيل، التي اعتبرت تصريحه جزءًا من حملته الانتخابية“.