السودان.. الآلاف يتظاهرون بالخرطوم في مليونية تعيين رئيس للقضاء ونائب عام

تظاهر الآلاف في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، في مليونية إعادة تعيين رئيس للقضاء ونائب عام، بدعوة من تجمع المهنيين السودانيين.

ووصل المتظاهرون إلى القصر الرئاسي بوسط الخرطوم، في أول مليونية أعقبت تشكيل الحكومة الانتقالية في البلاد، الخميس الماضي.

وأغلقت السلطات الأمنية طرقات حيوية في وسط العاصمة، ومنعت المركبات وحركة المواصلات في بعض الطرق الرئيسية في قلب المدينة.

وتلا عن المتظاهرين الصحفي السوداني علي فارساب، مذكرة المليونية الداعية لتعيين رئيس للقضاء ونائب عام.

وتسلم عضو المجلس السيادي السوداني والقيادي في قوى الحرية والتغيير، صديق تاور، مذكرة المحتجين من أمام القصر الرئاسي، المطالبة بتعيين رئيس للقضاء ونائب عام، وتسريع لجنة تحقيق مستقلة في جريمة فض الاعتصام التي وقعت في الثالث من حزيران/ يونيو الماضي.

وكان المجلس العسكري، قد أصدر قرارًا، في نيسان/ أبريل الماضي، أعفى بموجبه النائب العام عمر أحمد محمد ومساعده الأول هشام عثمان، من منصبيهما، وأنهى خدمة عامر إبراهيم ماجد كرئيس نيابة عامة.

وبعد نحو شهرين، في حزيران/ يونيو الماضي، أقال المجلس العسكري أيضًا النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد من منصبه، وعين عبدالله أحمد خلفًا له.

ورفض المجلس العسكري، الشهر الماضي، مرشح قوى الحرية والتغيير لمنصب رئيس القضاء عبدالقادر محمد، كما رفض لاحقًا مرشح قوى التغيير نعمات محمد خيري لذات المنصب.