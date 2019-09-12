طائرات حربية تقصف إدلب السورية رغم وقف إطلاق النار

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان وسكان، أن أجزاء من محافظة إدلب تعرضت لضربات جوية اليوم الخميس، وذلك على الرغم من وقف إطلاق النار، الذي أوقف هجومًا ضاريًا للجيش في المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة.

وقال المرصد الذي يراقب الحرب من مقره في بريطانيا، إن الطائرات الحربية الحكومية قصفت قرى في جنوب محافظة إدلب للمرة الأولى في نحو أسبوعين.

وتشهد إدلب الواقعة في أقصى شمال غرب سوريا وآخر معقل كبير للمعارضة، هدوءًا في الضربات الجوية منذ أعلنت دمشق وحليفتها الرئيسية موسكو وقفًا لإطلاق النار في 31 أغسطس/ آب.