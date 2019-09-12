خبيرة كيمياوية.. العراق يكشف تفاصيل عن ”أخطر“ امرأة في داعش

كشف رئيس خلية الصقور الاستخبارية، مدير استخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية العراقية، أبو علي البصري، اليوم الخميس، تفاصيل عن من توصف بأنها ”أخطر“ نساء تنظيم داعش.

وقال البصري في تصريحات نقلتها صحيفة الصباح العراقية الرسمية، إن ”المدانة (أبرار الكبيسي) التي صدر بحقها حكم بالسجن المؤبد مؤخرًا كانت من أبرز الباحثين البيولوجيين المشاركين في برنامج داعش لتصنيع وتدريب عناصر خاصة في هيئة التطوير والتصنيع بالتنظيم، على تحضير وإنتاج واستخدام الأسلحة الكيمياوية في البلاد والخارج“.

وأضاف: ”داعش سمح بشكل فعلي بتوسيع قاعدة الاستعانة بالنساء لتنفيذ العمليات، كما حدث مؤخرًا في سوريا وتونس والموصل خلال عمليات تطهيرها.. ذات الفكر لا يفارق النساء المنتميات للتنظيم“.

وأضاف مدير استخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية العراقية: ”خطرهن سيستمر ويمثلن تهديدًا بشن العمليات الانتحارية والتفجيرية على التجمعات السكانية“.

ووفقًا صحيفة الصباح العراقية الرسمية، فإن ”الكبيسي انضمت لداعش بعد أن غرر بها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ونفذت عدة مهام، واستخدمت مواد كيمياوية في عمليات للتنظيم في العاصمة بغداد“.