غوتيريش: خطة نتنياهو لضم أجزاء من الضفة ”ستدمر“ السلام الإقليمي

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الأربعاء، عن قلقه من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إذا فاز بالانتخابات.

وحذر غوتيريش في بيان، من أن ”هذا سيكون إجراء غير قانوني ويقوض احتمالات السلام بالمنطقة“.

وقال إن ”مثل هذه الإجراءات ستشكل، إذا نُفذت، انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي.. وستكون مدمرة لإمكانية إحياء المفاوضات وللسلام الإقليمي“.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يخوض حملة انتخابية، أعلن، الثلاثاء، أنه يعتزم ”إقرار السيادة الإسرائيلية على غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت“، موضحًا أن هذا الإجراء سيطبق على الفور في حال فوزه بالانتخابات المقبلة.