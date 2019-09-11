الطيران الإسرائيلي يقصف موقعًا عسكريًا شمال غزة

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، الأربعاء، عدة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في الأجواء.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن طائرات استطلاع قصفت موقع عسقلان التابع لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأضافت أن ”طائرات حربية إسرائيلية من نوع f16، قصفت بأكثر من 3 صواريخ موقعًا عسكريًا يتبع للفصائل الفلسطينية شمال القطاع، وأحدثت أضرارًا مادية بالغة، دون الحديث عن وقوع إصابات بين المواطنين.

وتشهد الأوضاع الأمنية في قطاع غزة، توترًا كبيرًا في أعقاب عدد من الصواريخ التي تم إطلاقها من غزة، تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.