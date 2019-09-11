المعارضة: قصف روسي لـ“منطقة هدنة“ شمال غرب سوريا

قال مواطنون ومصدران من المعارضة السورية، إن مقاتلات روسية فيما يبدو قصفت مناطق خاضعة للمعارضة شمال غرب سوريا اليوم الأربعاء، وسط تزايد قصف الجيش السوري لبلدات هناك، ما يهدد بانهيار اتفاق هشّ، لوقف إطلاق النار توسطت فيه روسيا.

وذكر المصدران أن المقاتلات التي حلقت خلال الليل على ارتفاعات كبيرة، قصفت قرية قرب كفر تخاريم، ومنطقة قريبة من بلدة دركوش الواقعتين في المناطق الريفية من محافظة إدلب غرب البلاد.

وذكر نشطاء والمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الضربة الجوية جاءت بعد ساعات من غارات جوية على جزء من شمال غرب البلاد للمرة الأولى منذ إعلان هدنة قبل 11 يومًا، ونفت موسكو تنفيذ الضربات الأولى.