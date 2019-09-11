العراق.. الحشد الشعبي يعلن تصديه لطيران مُسيّر فوق مقاره بصلاح الدين

أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأربعاء، عن تصدي المضادات الأرضية، لطيران مُسيّر حلق فوق مقاره في صلاح الدين.

وقال مدير استخبارات قيادة عمليات صلاح الدين، قحطان الباوي، إن ”طيرانًا مسيّرًا حلق، صباح اليوم الأربعاء، فوق اللواء 35 ومقار عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي“، مبينًا أن ”المضادات الأرضية التابعة للحشد فتحت النار عليه وأجبرته على الهروب لجهة مجهولة“، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف الباوي في بيان أنه ”لم يتسن لاستخبارات قيادة عمليات صلاح الدين للحشد معرفة الجهة التي أرسلت هذه الطائرات، كما نفت العمليات المشتركة علمها بتحليق هذه الطائرات“.

وأصدرت الحكومة العراقية قرارًا نهاية الشهر الماضي، بمنع الطيران العسكري من المرور في أجواء البلاد، إلا بموافقة رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة.

جاء القرار عقب سلسلة انفجارات استهدفت مقار الحشد الشعبي، حمّلها الأخير لإسرائيل بدعم أمريكي، لكن بغداد امتنعت عن توجيه أي تهمة مباشرة حتى الآن.