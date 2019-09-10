شكري: مشاورات للتوافق على توقيت عودة سوريا للجامعة العربية

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأربعاء، إن هناك مشاورات عربية للتوافق حول التوقيت المناسب لعودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وتأتي تصريحات شكري، بعد دعوات عدة دول من بينها الجزائر وتونس لعودة سوريا للجامعة العربية، حيث كان من المتوقع أن يدرس الملف في القمة العربية التي عقدت في تونس أبريل الماضي.

ولكن الملف لم يدرج على قائمة أعمال القمة، وصدر بيان عن اجتماع وزراء الخارجية العرب في الاجتماعات التحضيرية للقمة، ربط عودة سوريا للجامعة العربية آنذاك، بتنفيذ شرطين، وهما وجود توافق مع موقف نظام الرئيس بشار الأسد فيما يتعلق بالتسوية السياسية وبالعلاقة مع إيران.