بالفيديو.. إجلاء نتنياهو أثناء خطاب له بسبب صواريخ من غزة

سارع حراس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إجلائه، من منصة انتخابية بينما كان يلقي خطابًا خلال حملته الدعائية، بعد إطلاق صواريخ من غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، إن عددًا من الصواريخ انطلقت من قطاع غزة وسقطت في عدد من المدن والبلدات المحاذية للقطاع.

لحظة إجلاء نتنياهو أثناء خطاب له بمؤتمر انتخابي جنوب إسرائيل إثر دوي صفارات الإنذار للتحذير من هجوم صاروخي محتمل من غزةhttps://t.co/FM3HigeK38 #إرم_نيوز #إسرائيل #غزة #نتنياهو pic.twitter.com/LThK6Xu7uw — إرم نيوز (@EremNews) September 10, 2019

وذكر موقع ”حدشوت 24″ الإسرائيلي، أن “ 5 صواريخ أطلقت من غزة نحو عسقلان وأسدود“.

وذكر موقع ”روتر نت“ العبري، أن“ صافرات الإنذار انطلقت في أسدود أثناء تواجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هناك في مؤتمر انتخابي، وتم نقله إلى مكان محصن عندما دوت صفارات الإنذار“.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تكررت حوادث إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، حيث ردت إسرائيل باستهداف مواقع عسكرية تابعة لحماس في غزة.