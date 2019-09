بالفيديو.. إجلاء نتنياهو أثناء خطاب له بسبب صواريخ من غزة

View this post on Instagram

هروب نتنياهو من منصة انتخابية بعد دوي صافرات الإنذار للتحذير من هجوم صاروخي من غزة . #إرم_نيوز #نتنياهو #غزة #إسرائيل #فلسطين #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #palestine #israel