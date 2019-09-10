العراق يعتقل 80 إيرانيًا بتهمة الدخول غير القانوني وحيازة المخدرات

أعلن القنصل الإيراني في مدينة كربلاء وسط العراق، مير مسعود حسينيان، الثلاثاء، اعتقال السلطات العراقية 80 إيرانيًا بتهمة دخول الأراضي العراقية بطريقة غير قانونية أو حيازة المخدرات.

وقال حسينيان لوسائل إعلام إيرانية: ”طالبنا عدة مرات الزوار الإيرانيين الذين يريدون التوجه إلى العراق للمشاركة بمراسم زيارة عاشوراء أخذ التوصيات المقدمة من قبل السلطات الإيرانية والعراقية في الاعتبار؛ من أجل عدم مواجهة المشاكل القانونية وربما الاعتقال والسجن“.

وأشار حسينيان إلى مشاركة أكثر من 80 ألف شخص إيراني في مراسم يوم عاشوراء في كربلاء.

وأضاف: ”يعتقد بعض الزوار الإيرانيين أنه منذ إلغاء تأشيرات الدخول إلى العراق أنهم لا يحتاجون إلى جواز سفر، وقد ذهبوا إلى الحدود دون جواز سفر ولم يتمكنوا من دخول العراق“.

وطالب القنصل حسينيان الإيرانيين أن يحملوا جواز سفر ساري المفعول معهم لمدة لا تقل عن ستة أشهر من أجل دخول العراق.