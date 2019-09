ارتفاع حصيلة ضحايا التدافع في كربلاء إلى 36 قتيلا (صور وفيديو)

View this post on Instagram

قال متحدث باسم وزارة الصحة العراقية إنّ ما لا يقل عن 16 شخصًا قتلوا وأصيب 75 آخرون، اليوم الثلاثاء، خلال مراسم إحياء ذكرى عاشوراء في مدينة كربلاء. ولم تتضح بعد أيّ تفاصيل أخرى.