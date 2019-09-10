ارتفاع حصيلة ضحايا التدافع في كربلاء إلى 36 قتيلا (صور وفيديو)

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا حادثة التدافع في كربلاء إلى مصرع وإصابة 131 شخصًا.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في بيان إن ”31 زائرًا لقوا مصرعهم، فيما أصيب 100 آخرون، بينهم 10 حالات حرجة“.

وأعلن الدفاع المدني العراقي أن تزايد عدد الإصابات سببه حجم الزوار الكبير وحالات التدافع والاختناق التي حدثت.

وفي هذا الإطار، ذكر أحد الزوار المشاركين بركضة طويريج لقناة ”السياسة“ عبر تلغرام، أنه ”منذ إنطلاقة مواكب العزاء بعد صلاة الظهر مباشرة كانت الانسيابية لحركة الجموع فيها تعثر وتلكؤ وضعف في التنظيم بحيث دخلت أفواج بشرية ضخمة لا تستوعبها أبواب الخروج من صحن مرقد الإمام الحسين، وهي في الغالب السبب في الأحداث المؤسفة التي جرت”.

وتقدر السلطات العراقية سنوياً مشاركة أكثر من 3 ملايين زائر عراقي وأجنبي في تأدية ما تعرف بـ“ركضة طويريج“ وهي استجابة لنداء الاستغاثة الذي أطلق الحسين بن علي في واقعة الطف عام 61 هجرية، وفق معتقدات الشيعة.