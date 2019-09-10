في أول تعليق على إضراب المعلمين.. رئيس الوزراء الأردني: لا تراجع عن ربط العلاوة بالأداء

قال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، اليوم الثلاثاء، إن حكومته ”لن تتراجع عن ربط علاوة المعلمين بمستوى أدائهم“.

تصريحات الرزاز، جاءت في مقابلة مع التلفزيون الأردني، ستبث في وقت لاحق، للحديث عن إضراب المعلمين، وتحسين مستوى معيشتهم.

وأضاف الرزاز، بأن ”مستوى معيشة المعلمين يتطلب التحسين“، مشيرًا إلى أن الحكومة اتفقت مع مجلس النقابة السابق، على ”علاوة تصل إلى 250% وليس 50% فقط كما يطالبون، ولكن شريطة ربطها بمستوى الأداء“.

وينفذ معلمو الأردن، إضرابًا عن العمل منذ يوم الأحد، مطالبين بعلاوة ثابتة على رواتبهم الأساسية، بنسبة 50%، دون ربطها بالأداء كما تريد الحكومة.