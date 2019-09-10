”التراب الأسود“.. عملية عسكرية لتعقب فلول ”داعش“ وسط العراق (فيديو)

أطلقت القوات الأمنية في العراق، اليوم الثلاثاء، عملية عسكرية لملاحقة فلول ”داعش“ في محافظة صلاح الدين، بمساندة قوات التحالف الدولي.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب، في بيان، إنّ ”طائرات التحالف الدولي تنفذ غارات عنيفة على مواقع (داعش) شمالي صلاح الدين، وأنّ الجهاز بقيادة الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي، يشارك في العمليات الجارية“.

وحسب البيان، فإنّ ”جهاز مكافحة الإرهاب ينفذ عملية (التراب الأسود) في قرية كنعوص شمال شرق محافظة صلاح الدين“.

وأضاف أنّ ”الجهاز ينفذ صولة أرضية وجوية بإسناد من طيران التحالف الدولي، تستهدف ما تبقى من فلول داعش في قرية كنعوص بالشمال الشرقي لمحافظة صلاح الدين“. وأعلن الجهاز أمس، مقتل 15 عنصرًا من داعش بإنزال جوي.

واستعاد العراق الموصل وبقية الأراضي التي سيطر عليها التنظيم، والتي كانت تقدر بثلث مساحة العراق، خلال حرب طاحنة استمرت 3 سنوات وانتهت أواخر العام 2017.

لكنّ التنظيم لا يزال يحتفظ بجيوب وخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيًّا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتّبعها قبل 2014.