قرقاش: العلاقات بين الإمارات ومصر في أزهى حالاتها

وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، العلاقات الثنائية مع مصر، بأنها في ”أزهى حالاتها“، مؤكدًا وجود ”توافق تام في الرؤى“ بين البلدين.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته الرسمية في ”تويتر“، بعد اجتماع مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، في القاهرة.

وقال قرقاش: ”اجتماع مثمر صباح اليوم مع معالي سامح شكري وزير خارجية مصر الشقيقة، وتوافق تام في الرؤى، مصر قلب العالم العربي والعلاقات الثنائية التي تجمعنا في أزهى حالاتها، عميق المحبة والمودة لمصر العزيزة قيادة وشعبًا“.

اجتماع مثمر صباح اليوم مع معالي سامح شكري وزير خارجية مصر الشقيقة وتوافق تام في الرؤى، مصر قلب العالم العربي والعلاقات الثنائية التي تجمعنا في أزهى حالاتها. عميق المحبة والمودة لمصر العزيزة قيادة وشعبا. pic.twitter.com/4peZNGO1GK — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 10, 2019

وكان قرقاش وصل القاهرة، الاثنين، للمشاركة باجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الـ152، الذي سيناقش تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وتطورات الأوضاع في اليمن وسوريا ولبنان، ودعم السلام والتنمية في السودان، وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.​