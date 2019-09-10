حركة فتح تهاجم المبعوث القطري العمادي بعد تصريحات بشأن غزة

هاجمت ”حركة فتح“ الفلسطنية، يوم الثلاثاء، السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بعد تصريحات قال فيها إن الفصائل الفلسطينية وحركة حماس، ”تستفيد ماليًّا من ترك غزة في حالة من النسيان“، وإنه لا يوجد أمل في السلام بين الفصائل والإسرائيليين في المستقبل القريب.

واعتبر العمادي في مقابلة مع قناة ”الجزيرة“ باللغة الإنجليزية، أن غزة ”هي مكان يحاول فيه الإسرائيليون والمصريون والسلطة الفلسطينية وحماس والفصائل الفلسطينية الأخرى تقويض بعضهم البعض والفوز بالسلطة“.

وعلقت حركة فتح على لسان الناطق باسمها منير الجاغوب قائلًا إنه ”كان من الأجدر بالسيد العمادي أن يكون منصفًا في وصف الوضع في غزة، والذي لا يخرج عن كونه محاولة لترسيخ الانفصال عن الوطن وتثبيت الانقلاب عبر ما يسمى بتفاهماتِ التهدئة التي يتم تمويلها من الخارج“.

وأضاف الجاغوب في تصريح له عبر ”فيسبوك“: ”ليس للسلطة الفلسطينيةِ دور في القطاع الذي تسيطر عليه حماس بقوة السلاح، ومع ذلك، وكما يعلم السفير العمادي، تواصل السلطة القيام بالتزاماتها وواجباتها نحو أهلنا في غزة رغم ما تتعرض له السلطة نفسها من حصار مالي وقرصنة إسرائيلية“.

وأكد أن ”تحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية الوضع المأساوي في غزة هو محاولة بائسة للتهرب من الإقرار بفشل ما يسمى بمحاولات التهدئة التي تمولها أطراف خارجية، وأن الحل الوحيد الذي يضمن الخروج من دوامة الوضع الحالي هو في إنهاء كل مظاهر الانقلاب وفي عودة الحكومة الشرعية إلى غزة لممارسة مهامها ومسؤولياتها كاملةً ودون تدخل من أحد“.

يذكر أن هيئة البث العبري الإسرائيلية ”مكان“، أفادت الجمعة الماضي، بأن هناك حالة توتر حاد تسود العلاقة بين حركة حماس في قطاع غزة، والمبعوث القطري السفير محمد العمادي، على خلفية الدعم المالي الذي تمنحه بلاده للقطاع.

وأرجع مراسل إذاعة ”مكان“ غال بيرغر سبب هذا التوتر إلى قرار اتخذه العمادي بإلغاء مشروع لإقامة مزرعة للخضراوات بملايين الدولارات، بعد أن طالبت حماس أن تعود بعض مدخولاتها لصالح الحركة.

وجاء في التقرير العبري أن حماس كانت خصصت 300 دونم في منطقة ”بيت حانون“ شمال القطاع لغرض إقامة هذه المزرعة، وأنه كان من المخطط تسويق منتوجاتها إلى الخارج تحت ماركة قطرية، حسب الإذاعة الإسرائيلية.