مصر تسمح لزعيم حزب الأمة السوداني بدخول أراضيها

كشف حزب الأمة القومي السوداني، اليوم الإثنين، عن سماح السلطات المصرية لزعيم الحزب الصادق المهدي بزيارة أراضيها، بعد أن منعت دخوله إلى القاهرة في شهر تموز/ يوليو العام الماضي.

ومنعت السلطات المصرية زعيم حزب الأمة – أكبر الأحزاب السودانية، من دخول الأراضي المصرية بعد مشاركته في اجتماع لقوى ”نداء السودان“ المعارضة لحكومة البشير في العاصمة الألمانية برلين.

واضطر المهدي، آنذاك، للبقاء في مطار القاهرة لنحو 10 ساعات برفقة كريمته، وعاد إلى الإمارات العربية، ومنها إلى العاصمة البريطانية لندن التي استقر فيها إلى حين عودته للبلاد في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وقال مدير مكتب المهدي في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إن المهدي سيتوجه غدًا الثلاثاء إلى العاصمة المصرية القاهرة، لحضور ورشة عمل للحزب حول ”السلام“ ومؤتمر السلام الجامع.

ويشارك المهدي في ورشة السلام بالقاهرة، قبل أن يغادر إلى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في إحدى جلسات المنتدى العالمي للوسطية، الذي يشغل المهدي رئاسته، أواخر شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ويتزامن قرار السلطات المصرية مع وجود مبعوث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وزير الخارجية سامح شكري، في زيارة رسمية للخرطوم، أكد فيها دعم القاهرة للعهد الجديد في الخرطوم، وسعي مصر لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.