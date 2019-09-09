السودان يسعى لتطوير علاقاته مع أمريكا

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الإثنين، حرص حكومته على تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة.

جاء ذلك لدى استقبال حمدوك القائم بالأعمال الأمريكي، ستيفن كوتسيس، بالعاصمة الخرطوم، حسب وكالة أنباء السودان الرسمية.

من جانبه، رحب كوتسيس بتشكيل الحكومة الانتقالية بالسودان، مؤكدًا استعداد بلاده لتطوير الشراكة معها.

والثلاثاء، أعلن حمدوك عن ”تفاهمات كبيرة مع الإدارة الأمريكية، حول رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب“.

ورفعت إدارة ترامب في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرًا تجاريًا كان مفروضًا على السودان منذ 1997.

لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة ”الدول الراعية للإرهاب“، المدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

والأحد، أدى وزراء الحكومة الجديدة بالسودان، اليمين الدستورية، للمرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات.