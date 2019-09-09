اتفاق سوداني مصري على تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين (فيديو)

اتفق رئيس الحكومة السودانية الجديد، عبد الله حمدوك، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، الإثنين، على تفعيل الآليات المشتركة بين البلدين في كافة الملفات، لتحقيق مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

ووصل شكري في أول زيارة رسمية لوزير خارجية عربي وأجنبي إلى الخرطوم، بعد أداء الحكومة السودانية الجديدة اليمين الدستورية، مبعوثًا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في زيارة تمتد يومين، لبحث العلاقة بين البلدين على ضوء الأوضاع الجديدة في السودان.

ونقل شكري، خلال لقائه رئيس المجلس السيادي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تهاني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للحكومة الجديدة، مؤكدًا توفير ما لدى القاهرة من قدرات لانطلاق السودان وشعبه.

وبحسب وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس، فإنّ ”اللقاء تطرق للقضايا التي تمسّ التعاون بين البلدين في ظلّ التوجهّات الجديدة بالسودان“، في الوقت الذي كشف فيه عن أنّ هناك تعاونًا بين البلدين سيغطي كافة الملفات.

وسابقًا، أعلنت العاصمة المصرية القاهرة عن تقديم الدعم المطلوب للسودان في المرحلة الانتقالية، بعد عزل حكومة عمر البشير في نيسان/ أبريل الماضي.

وأكد وزير الخارجية المصري، لرئيس الحكومة السودانية، حرص بلاده على ”دعم السودان خلال المرحلة الانتقالية“، فيما شدد حمدوك على ”متانة وأزلية العلاقات السودانية المصرية، داعيًا إلى تعزيزها.

ودعا شكري وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله، إلى زيارة القاهرة، معربًا عن سعادته لكونه أول مسؤول يزور الخرطوم بعد أداء الحكومة الانتقالية اليمين الدستورية.

من جانبها، قالت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها المصري، الإثنين، إنها اتفقت معه على تفعيل جميع اللجان المشتركة بين البلدين، مشددة على أن محادثاتها مع الجانب المصري كانت إيجابية.