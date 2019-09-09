ليبيا.. البعثة الأممية تنفي ”مزاعم إخوانية“ بشأن أحداث طرابلس

نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا، صحة ما جرى تداوله على لسان رئيسها غسان سلامة، بشأن شروط انسحاب القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر من طرابلس.

ونبهت البعثة إلى ”التحريف المتكرر الذي يقدم عليه البعض لتصريحات سلامة، كما حصل مجددًا الإثنين“، في حين دعت الجميع إلى ”مزيد من المهنية في نقل الوقائع والتصريحات“.

وكانت قناة ”ليبيا بانوراما“ المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، ادعت عبر صفحتها على ”تويتر“، أن ”غسان سلامة قال إن المشير خليفة حفتر مستعد لانسحاب محتمل من طرابلس مقابل الحصول على مناصب متقدمة بالدولة“.

هدوء ميداني

ميدانيًا، شهدت أغلب محاور القتال بالعاصمة طرابلس، الإثنين، هدوءًا حذرًا بعد يومين حافلين بالمواجهات، وفق مصدر تابع للجيش الليبي.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“، إن ”غارات كثيفة نفذها الجيش الليبي ليلة البارحة طالت عدة مواقع وتمركزات للميليشيات في محاور عين زارة والخلة والخلاطات“.

وأشار المصدر، إلى أن الطيران الحربي قصف غرفة عمليات تابعة لميليشيات الوفاق في محور الخلة، أسفرت عن تدمير الغرفة بشكل تام.

وأضاف أن ”عدة قيادات ميليشياوية قتلت في هذه الغارات، من بينهم علي التاورغي المشهور بـ(الزيقر)، الذي كان مسجونًا في سجن معيتيقة، كما أصيب القيادي بميليشيات مصراتة مراد شيتاو بشظية في الرأس بعد استهداف السيارة التي يقودها“.