كيف ينظر السودانيون إلى حكومتهم الجديدة؟ (فيديو إرم)

بين زحف السيول الجارفة، ولهيب الأسعار المرتفعة، ورماد الثورة الذي لم يبرد بعد، تفتقت الأزمة السودانية عن حكومة جديدة، لفترة انتقالية تم تحديدها بـ 39 شهرًا كما ورد في اتفاق تقاسم السلطة الذي وُقع في أغسطس/ آب الماضي، بين المجلس العسكري والمعارضة المدنية.

ضمت الحكومة 20 وزيرًا تم تسمية 18 منهم، فيما أرجئ إعلان اسمي وزيري الثروة الحيوانية والنقل، وشهدت تمثيلًا نسائيًا بأربع وزارات، هي.. الخارجية لأول مرة في السودان، وأيضًا وزارات التعليم العالي، العمل والتنمية الاجتماعية، والشباب والرياضة، ويبدو أن ارتياحًا يلف الشارع السوداني بعد إعلان التشكيل الجديد.

وتم ترشيح أعضاء الحكومة من قبل ”قوى إعلان الحرية والتغيير“- رأس حربة الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بحكم البشير- فيما قام المجلس العسكري بتعيين وزيري الدفاع والداخلية.

تحديات كبيرة تواجه الحكومة الجديدة، التي اعتبرها رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، بداية مرحلة جديدة من تاريخ البلاد، مؤكدًا أن أهم أولويات الفترة الانتقالية إيقاف الحرب وبناء السلام من خلال ”الالتزام بالعدالة والعدالة الانتقالية“، وقد لقيت الحكومة الجديدة ترحيبًا دوليًا، فيما ظهرت أولى البوادر الإيجابية لتشكيلها، برفع الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية السودان بعد 3 أشهر من التجميد.