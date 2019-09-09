”العليا الإسرائيلية“ تصادق على احتجاز جثامين شهداء فلسطينيين

أعطت المحكمة العليا الإسرائيلية، الإثنين، الضوء الأخضر للسلطات، باستمرار احتجاز جثامين شهداء فلسطينيين.

وقال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل ”عدالة ”، في تصريح مكتوب: “ في قرار غير مسبوق، ينتهك أسس القانون الدولي، صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على استمرار احتجاز جثامين فلسطينيين، قُتلوا من قبل الجيش الإسرائيلي“.

والمحكمة العليا، هي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل.

ويطالب فلسطينيون بإفراج إسرائيل عن جثامين عشرات الشهداء الفلسطينيين، الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال ما تقول إسرائيل إنه ”تنفيذ أو محاولة تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية“.

من جهته، قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، محمد محمود، في تصريح مقتضب، إن ”المحكمة العليا الإسرائيلية أعطت صلاحية للقائد العسكري الإسرائيلي باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين بغرض التفاوض مع التنظيمات الفلسطينية، لاسترداد الجنود المحتجزين في قطاع غزة”.

وكثيرًا ما تحتجز السلطات الإسرائيلية، جثامين الشهداء الفلسطينيين بعد قتلهم، وتبقيهم في ثلاجات خاصة.