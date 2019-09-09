العراق.. قتلى وجرحى بقصف على فصائل تابعة للحشد في ”البوكمال“ السورية

قال مصدر أمني عراقي، الاثنين، إن فصائل مسلحة تابعة لـ“الحشد الشعبي“ تعرَّضت لقصف من طائرات مجهولة في مدينة ”البو كمال“ السورية الحدودية مع العراق، مخلفًا عددًا من القتلى والجرحى.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تعرّضت 4 قواعد يستخدمها ”الحشد الشعبي“ لتفجيرات غامضة، فيما شنَّت طائرتان مسيَّرتان قبل أسبوعين هجومًا على أحد ألوية ”الحشد“، قرب الحدود العراقية السورية.

وأدى قصف الطائرتين المسيَّرتين إلى مقتل أحد عناصر ”الحشد الشعبي“ وإصابة آخر، في ظل تلميحات من إسرائيل بالوقوف وراء تلك الهجمات.

وأوضح المصدر الذي ينتمي لقوات حرس الحدود، طالبًا عدم نشر اسمه، أن ”مواقع تابعة لفصائل من الحشد الشعبي العراقي تعرَّضت فجر الاثنين، لبضع ضربات جوية من طائرة مجهولة في محيط البو كمال“.

وأضاف أن ”القصف أوقع قتلى وجرحى، لم تُعرَف أعدادها حتى الآن“.

وحسب تقارير، فإن الشريط الحدودي بين العراق وسوريا يشهد انتشارًا لحزب الله اللبناني وكتائب حزب الله العراقية، وأيضا لحركة ”النجباء“ وفصيلي ”فاطميون“ و“زينبيون“.

وبالإضافة إلى الميليشيات العراقية الموالية لإيران، تنتشر قوات الحرس الثوري الإيراني في مدينة دير الزور ومعظم البلدات والقرى بريفها، إذ يوجد فيها عدد كبير من المقرات العسكرية لتلك المجموعات.

وحسب مصادر محلية سورية، فإن مقرات الحرس الثوري وحركة النجباء مشتركة ويبلغ مجموع عناصرهما بين 1500 إلى 2000 من الجنسيتين الإيرانية والعراقية.

وتتمركز هذه العناصر بحي الكتف في ”البو كمال“ بعدما قاموا بطرد معظم سكانها منها، كما استولوا على عدد من البيوت وسط المدينة وحولوا بيوتهم إلى مستودعات أغذية.

ويمتلك الحرس الثوري الإيراني وحركة ”النجباء“ أسلحة ثقيلة من رشاشات وعربات مدرعة ودبابات، ويتولى قيادة الحرس الثوري ”إيراني اسمه الحاج سلمان“ فيما يُعدّ الحاج صادق المسؤول الأول ومنسق جميع مجموعات إيران الإرهابية في دير الزور.