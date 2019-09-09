إسرائيل تقر بإسقاط حزب الله طائرة مسيرة تابعة لها

أقرت إسرائيل بصحة ما أعلنه حزب الله بشأن إسقاطه طائرة مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان، صباح اليوم الاثنين، لكنها قالت إنه لا خشية من تسرب معلومات سرية جراء ذلك.

وأعلن حزب الله، في وقت سابق من يوم الاثنين، أن عناصره ”تصدوا بالأسلحة المناسبة لطائرة إسرائيلية مسيرة أثناء عبورها للحدود الفلسطينية اللبنانية باتجاه بلدة رامية الجنوبية“.

وأضاف الحزب أنه ”تم إسقاط الطائرة المسيرة، وأصبحت في يدنا“.

وتعقيبًا على ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن متحدث باسم جيش الاحتلال (لم تسمه)، تأكيده سقوط طائرة مسيرة صغيرة في الأراضي اللبنانية.

وأشار المتحدث إلى أنه ”لا خشية من تسرب معلومات سرية في أعقاب سقوط الطائرة التي لم تكن من النوع الأكثر تطورًا“، على حد تعبيره.

وخلال الأيام الماضية، شهد لبنان توترات عسكرية مع إسرائيل إثر إطلاق حزب الله صواريخ مضادة للدروع على آلية عسكرية إسرائيلية، ردًا على مقتل قياديين للحزب بغارة إسرائيلية في سوريا، وإسقاط طائرتين مسيرتين بالضاحية الجنوبية لبيروت.