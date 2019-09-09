الجيش الإسرائيلي: رصدنا محاولات فاشلة لإطلاق قذائف من سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، أنه رصد عمليات إطلاق ”فاشلة“، لقذائف صاروخية من سوريا، باتجاه إسرائيل.

وقال بيان صحفي للجيش، ”في ساعات الصباح الباكر، تم رصد إطلاق فاشل لعدد من القذائف الصاروخية من سوريا، والتي لم تجتز إلى داخل إسرائيل، حيث تم إطلاقها من قبل عناصر في الميليشيات الشيعية، بقيادة فيلق القدس الإيراني من مشارف دمشق“.

وأضاف: ”يعتبر الجيش الإسرائيلي، أن النظام السوري مسؤول عن كل عملية تنطلق من أراضيه“.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: “ نحذر نظام بشار الأسد أنه سيدفع ثمنًا باهظًا على سماحه للإيرانيين وللميليشيات الشيعية العمل من داخل أراضيه، حيث يغضّ طرفه، وحتّى يتعاون معها، لا يخفى هذا الشيء علينا، وقد أعذر من أنذر“.