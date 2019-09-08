حماس تبحث قضايا فلسطينية مع وفد أمني مصري في غزة

قالت حركة ”حماس”، مساء الأحد، إن وفدًا من قيادة الحركة برئاسة إسماعيل هنية التقى بوفد أمني مصري في قطاع غزة.

وأوضحت في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، أن ”الطرفين بحثا أهمية واستراتيجية تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة لكل من مصر وشعبنا وبالخصوص في غزة“.

وأكدت الحركة ”موقفها الثابت من بناء علاقات استراتيجية مع مصر وأهمية ومحورية الدور المصري في المنطقة بكاملها“.

وناقش الطرفان سبل تخفيف معاناة الفلسطينيين وكسر الحصار عن قطاع غزة.

ونهاية العام الماضي، توصلت الفصائل الفلسطينية لتفاهمات مع إسرائيل، بوساطة مصرية وقطرية وأممية، تقضي بتخفيف الحصار عن غزة، مقابل وقف الاحتجاجات الفلسطينية الأسبوعية قرب السياج الحدودي.

كما بحث الجانبان ملف ”استعادة الوحدة الوطنية، حيث أبدت الحركة استعدادها للمضي قدمًا في إتمامها، وبناء النظام السياسي على أساس الشراكة وتمثيل جميع أبناء شعبنا، وطي صفحة الانقسام لمواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية“، حسب البيان.