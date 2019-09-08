وكالة إيرانية: القيادي السابق بحزب الله علي حاطوم اغتيل في منزله

أفادت الوكالة الإيرانية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، أن علي حاطوم القيادي السابق لدى حزب الله، اغتيل في منزله الكائن في برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، ذكرت في وقت سابق أنه تم العثور على جثة حاطوم في منزله.

ونقلت الوكالة الإيرانية عمن وصفته بقيادي كبير في حزب الله، أن حاطوم وهو مسؤول حالي فيما يسمى“سرايا المقاومة، تعرض للاغتيال في منزله، دون أن يقدم مزيدًا من المعلومات عن الجهة التي تقف وراء الاغتيال.

وعلي حاطوم هو رجل دين، وكان أحد المسؤولين عن تجنيد الشبان الشيعة في لبنان وإرسالهم إلى القتال في سوريا.

ويرى مراقبون أن“صمت وسائل الإعلام التابعة لحزب الله، إزاء مقتل علي حاطوم، يرجّح فرضية تصفيته“.