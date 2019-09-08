من هو علي حاطوم القيادي السابق بحزب الله الذي عُثر عليه ميتًا في منزله؟

أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، مساء اليوم الأحد، العثور على القيادي السابق في تنظيم حزب الله، علي حاطوم، ميتًا داخل منزله.

وتضاربت الروايات حول سبب وفاة حاطوم، ففي الوقت الذي ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أنه انتحر، ذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه قُتل بالرصاص.

وفي ظل الغموض الذي يحيط بتفاصيل الحادثة، أثيرت العديد من التساؤلات حول هوية حاطوم، وطبيعة علاقته حاليًا بحزب الله، وما صحة الأنباء التي تتحدث عن تصفيته.

ولا تتوافر الكثير من المعلومات عن حاطوم، إلا أن مواقع محلية من بينها ”لبنان 24“ ذكرت أنه كان المسؤول السابق للقطاع الثاني بحزب الله، في منطقة برج البراجنة.

لكن المواقع أشارت إلى أنه“منذ أكثر من عامين، لم يعد عمل حاطوم يرتبط بجسم حزب الله التنظيمي، بل لديه مسؤولية عادية في السرايا اللبنانية لمقاومة إسرائيل، ضمن مدينة بيروت“.

و“سرايا المقاومة اللبنانية“، هي جماعة شبه عسكرية تابعة لحزب الله، تأسست العام 1997، ويتولَّى حزب الله تمويلها وتدريبها وتسليحها.

وبحسب موسوعة ”ويكيبيديا“ تقدم هذه الجماعة دعمًا لوجستيًا لحزب الله، ويعمل عناصرها كمحاورين بينه وبين المجتمعات المسيحية والسُّنية.

وتحارب هذه الجماعة تحت علم حزب الله وهيكل قيادته في القتال، لكنها، على الأقل، اسميًا منفصلة عنه في وقت السلم، كما تحصل على معلومات استخباراتية من حزب الله.

وشاركت ”سرايا المقاومة اللبنانية“ لأول مرة في القتال في العام 1998، وتقول إنها اشتركت في أكثر من عملية قبل انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في العام 2000، كما شاركت المجموعة في حرب لبنان 2006 مع إسرائيل.

ويعيش حزب الله، استنفارًا أمنيًا منذ سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيَّرتين، في الضاحية الجنوبية لبيروت، الشهر الماضي، وما تبع ذلك من توتر خاصة على الحدود، بينه وبين إسرائيل، أسفر عن استهداف الحزب اللبناني لآلية عسكرية إسرائيلية، فيما ردَّ جيش الاحتلال باستهداف مواقع لبنانية.