ملك الأردن يعلق على أزمة المعلمين

ألمح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد، على أزمة إضراب المعلمين، مشددًا على أن ”مصلحة الطلبة“ تمثل أولوية.

وجاء ذلك خلال لقائه شخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية، في اجتماع تناول الشأن المحلي والإقليمي، وفق بيان للديوان الملكي.

وقال الملك عبدالله الثاني: ”يجب أن يكون هدفنا دائمًا الحفاظ على مصلحة الطلبة، وهذا الذي يجب أن نركز عليه جميعًا، والوصول إليه من خلال الحوار المسؤول“.

وبدأ معلمو الأردن، اليوم الأحد، إضرابًا مفتوحًا، في خطوة تصعيدية جديدة، للمطالبة بعلاوة مالية مستحقة.

وأكد متحدث نقابة المعلمين الأردنيين، نور الدين نديم، في تصريح سابق أن ”نسبة الإضراب 100% في جميع مدارس المملكة“.

ويأتي إضراب المعلمين الأردنيين، بعد قرار نقابتهم بالإجماع حتى ”تتحقق العلاوة المالية، ويحاسب المسيء عمّا تعرض له المعلمون من اعتداءات في احتجاجات الخميس الماضي“.

وشهدت المملكة، الخميس الماضي، احتجاجات واسعة للمعلمين، طالبوا خلالها الحكومة بصرف علاوة بنسبة 50% من الراتب الأساسي (ضمن اتفاق بين الطرفين عام 2014)، وتم استخدام القوة لفض المحتجين.

وتأسست نقابة المعلمين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.‎