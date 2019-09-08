أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اليوم الأحد، استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان، فيما سادت أجواء من التوتر داخل السجون عقب الإعلان عن استشهاده.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن ”الأسير المريض بسام أمين محمد السايح (47 عامًا) من محافظة نابلس، استشهد في مستشفى أساف هروفيه الإسرائيلي، بعد اعتقاله منذُ العام 2015، وهو مصاب بسرطان العظام منذُ عام 2011، وبسرطان الدم منذُ عام 2013، ويتعرض منذُ ذلك الوقت لسياسة القتل الطبي المتعمد والممنهج من قبل إدارة السجون“.

وأضافت الهيئة، أنه ”باستشهاد الأسير السايح، يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة لـ221 شهيدًا ارتقوا منذُ عام 1967″، محملة سلطات الاحتلال، المسؤولية كاملة عن تلك الجرائم، التي شملت التعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي للأسرى وغيرها من الانتهاكات بحقهم“، كما دعت إلى فتح تحقيق بتلك الانتهاكات.

وتصاعدت جراء الحادثة حالة الغضب داخل السجون الإسرائيلية، حيث أعلن الأسرى رفضهم استلام وجبات الطعام ليومين، وأعلنوا حالة الحداد، وطرقوا أبواب الزنازين، ما دفع مصلحة السجون الإسرائيلية إلى إغلاق أقسام السجون بالكامل.

وحمّلت فصائل فلسطينية الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية استشهاد الأسير السايح، فيما نعته كتائب ”القسام“، الجناح المسلح لحركة حماس، مؤكدة أنه أحد منفذي عملية مستوطنة ”إيتمار“ الإسرائيلية، التي جاءت ردًا على إحراق مستوطنين لعائلة دوابشة، وأسفرت عن مقتل 3 مستوطنين إسرائيليين.