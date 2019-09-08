بعد تهديدهما بالطرد.. قبيلتان متنازعتان توقعان اتفاقية صلح في السودان

وقّعت قبيلتان عربية ونوبية في ولاية البحر الأحمر في السودان اتفاق مصالحة، اليوم الأحد، في ظل ضغوط من قِبل أبرز قائد عسكري في البلاد، بعد أن تسببت اشتباكات في إعلان حالة الطوارئ وسقوط 16 قتيلًا على الأقل الشهر الماضي.

وبدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 3 سنوات بعد الإطاحة بـ“عمر البشير“ في شهر أبريل/ نيسان الماضي، لكنه يواجه العديد من التحديات من بينها انعدام الأمن في عدد من المناطق، ومعاناة البلاد من أزمة اقتصادية حادة.

واندلعت اشتباكات في بورسودان، الميناء الرئيس للبلاد على البحر الأحمر، والذي يستخدمه جنوب السودان أيضًا لتصدير النفط، بعد فترة وجيزة من توقيع اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش السوداني وجماعات مدنية.

ونشبت الاشتباكات بين قبيلتي بني عامر والنوبة اللتين اندلعت بينهما معارك من قبل.

وتم توقيع الاتفاق، اليوم الأحد، بعد أن هدد الفريق أول محمد حمدان دقلو، وهو عضو في مجلس السيادة الجديد في البلاد، بطرد الجانبين من البلاد إذا رفضا الالتزام بالمصالحة.

وقال دقلو، المعروف باسم حميدتي، في مراسم في بورسودان:“إذا ما اتفقتم والله لنرحلكم إنتوا الإتنين“، مما دفع الحضور من السكان ورجال الجيش والمسؤولين للتصفيق الحار.

وأضاف:“نحن نريد حلًا جذريًا للمشكلة.. أي أحد يخطئ يجب أن يحاسب، ما في كبير على القانون، الآن بعد التوقيع، الذي يخطئ يتحمل المسؤولية“.

وطلب حميدتي، الذي يقود أيضًا قوات الدعم السريع، من الطرفين، تسليم الأسلحة غير المرخصة، قائلًا:“السلاح ممنوع رسميًا، أي أحد عنده بندقية يسلمها الليلة قبل غدٍ“، وتعهد بحل مشكلات إمدادات المياه والكهرباء في الولاية.

وبعد أن وقع ممثلون عن القبيلتين الاتفاق اعتذر حميدتي عن لهجته الحادة، وقال:“نحن في عهد جديد وتغيير حقيقي، ونريد أن ننقل بلادنا نحو المواطنة، وحكم القانون، والتعايش السلمي بين المواطنين“.