وفد أمني مصري يصل إلى غزة لتثبيت التهدئة

المصدر: ا ف ب

وصل وفد أمني مصري اليوم الأحد إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون، لإجراء مباحثات مع قيادتي حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بهدف تثبيت التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وقال مصدر مطلع في حماس، إن الوفد الأمني الذي يترأسه مسؤول ملف فلسطين في المخابرات المصرية اللواء أحمد عبدالخالق، زار معبر كرم أبو سالم التجاري فور وصوله إلى القطاع.

وأجرى الوفد أيضًا جولة تفقدية للحدود المصرية جنوب القطاع.

وأكدت مصادر مطلعة في حركتي حماس والجهاد الإسلامي، أن الوفد ”سيجري محادثات مع كل من قيادة حركة حماس والجهاد الإسلامي مساء الأحد تتعلق بالعلاقات الثنائية والأوضاع الأمنية وتثبيت التهدئة على خلفية التصعيد في العدوان الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة والخروق الإسرائيلية للتهدئة“.

وبحسب المصادر، فإن المناقشات ستتطرق أيضًا ”للجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية“ .

وسيلتقي الوفد ممثلي فصائل فلسطينية أخرى.

وقصفت إسرائيل في وقت متأخر ليل أمس السبت، مواقع عدة لحركة حماس في قطاع غزة، بحسب ما أعلن مصدر أمني فلسطيني والجيش الإسرائيلي، وذلك ردًا على هجوم بطائرة مسيرة من القطاع المحاصر.

ويأتي هذا القصف بعد يومين من تبادل الهجمات بين إسرائيل وغزة.

وقتل فلسطينيان برصاص إسرائيلي الجمعة الماضية في صدامات خلال احتجاجات ”مسيرات العودة“ على السياج الفاصل بينهما.

وأثار هذا التوتر مخاوف من تصعيد بين حماس وإسرائيل قبل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 17 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وخاضت إسرائيل وحماس ثلاث حروب في غزة منذ عام 2008.

وتسود تهدئة هشة حدود القطاع منذ التوصل لتفاهمات بين حماس وإسرائيل بوساطة مصر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.