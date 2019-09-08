سوريا: الدوريات الأمريكية التركية المشتركة ”انتهاك سافر“ لسيادتنا

نددت وزارة الخارجية السورية اليوم الأحد، بدوريات أمريكية تركية مشتركة في منطقة حدودية بشمال شرق البلاد قائلة إنها ”انتهاك سافر“ لسيادتها.
وقالت الوزارة في بيان رسمي صدر عنها، إن ”الخطوة انتهاك لسيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية“، مشيرة إلى ما تعتبره ”الحكومة محاولات تقوم بها وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة لتقسيم سوريا”.
وكانت مركبات عسكرية تركية مسلحة عبرت إلى داخل سوريا اليوم الأحد، وتحركت باتجاه الجنوب الغربي مع مركبات أمريكية لبدء دوريات مشتركة مزمعة لإقامة ”منطقة آمنة“ في منطقة حدودية تسيطر عليها بالأساس قوات كردية.