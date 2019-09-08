سوريا: الدوريات الأمريكية التركية المشتركة ”انتهاك سافر“ لسيادتنا

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

نددت وزارة الخارجية السورية اليوم الأحد، بدوريات أمريكية تركية مشتركة في منطقة حدودية بشمال شرق البلاد قائلة إنها ”انتهاك سافر“ لسيادتها. وقالت الوزارة في بيان رسمي صدر عنها، إن ”الخطوة انتهاك لسيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية“، مشيرة إلى ما تعتبره ”الحكومة محاولات تقوم بها وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة لتقسيم سوريا”.…