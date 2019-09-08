معلمو الأردن يبدأون إضرابهم المفتوح عن العمل

بدأ معلمو الأردن، اليوم الأحد، تنفيذ إضراب مفتوح، في خطوة تصعيدية جديدة للمطالبة بعلاوة مالية، بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بهذا الخصوص.

وأكد نور الدين نديم، المتحدث باسم نقابة المعلمين الأردنيين، أن ”نسبة الإضراب 100 % في جميع مدارس المملكة“.

ولفت إلى أن ”المعلمين ملتزمون التزامًا كاملاً بقرار مجلس النقابة، لحين تحقيق مطلبهم، بالحصول على العلاوة المهنية، واسترداد كرامتهم“.

فيما لم يصدر على الفور أي تعليق عن وزارة التربية والتعليم الأردنية، على سير العملية التعليمية في مدارس المملكة، مع دخول الإضراب حيز التنفيذ.

ويأتي إضراب المعلمين الأردنيين بعد قرار نقابتهم بالإجماع حتى ”تتحقق العلاوة المالية، ويحاسب المسيء عما تعرض له المعلمون من اعتداءات في احتجاجات الخميس الماضي“.

وشهدت المملكة، الخميس الماضي، احتجاجات واسعة للمعلمين، طالبوا خلالها الحكومة بصرف علاوة بنسبة 50 % من الراتب الأساسي (ضمن اتفاق بين الطرفين عام 2014)، وتم استخدام القوة لفض المحتجين.