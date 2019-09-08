نتنياهو يتوعد ”حماس“ وأشكنازي يتعهد بالقضاء على جناحها المسلح‎

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، حركة ”حماس“ برد حازم على استهدافها دورية إسرائيلية بعبوة ناسفة عبر طائرة مسيرة انطلاقًا من قطاع غزة، فيما توعد غابي أشكنازي رئيس الأركان السابق والقيادي ”كاحول لافان“ بالقضاء على حماس.

وحمّل نتنياهو الليلة الماضية حركة ”حماس“ المسؤولية عن ما أسماها ”الأعمال العدوانية“ التي تنطلق من قطاع غزة ضد إسرائيل، مؤكدًا أن أية محاولة للمساس بالإسرائيليين أو الجنود تقابل وستقابل برد حازم، وفقًا لما أوردته قناة ”مكان“ العبرية.

وقال موقع ”i24news“ العبري، إن بنيامين نتنياهو أصدر تعليماته لجيش الاحتلال باتخاذ الإجراءات اللازمة، للرد على تلك العملية التي يقول الاحتلال إن فلسطينيين قاموا بتنفيذها من غزة.

من جهته، تعهد القيادي في حزب ”كاحول لافان“ رئيس الأركان السابق لجيش الاحتلال غابي أشكنازي بالتحرك لتفكيك الجناح المسلح لحركة ”حماس“ والقضاء عليه، في حال لم يستتب الهدوء في إطار تسوية طويلة الأمد وإذا لم تتم إعادة الجنود الأسرى لدى ”حماس“ إلى ديارهم.

ونقلت القناة العبرية عن أشكنازي قوله ”إن لجيش الدفاع القدرة على تحقيق هذا الهدف“، متهمًا نتنياهو بإبداء الضعف، مما أدى إلى تقوية حماس.

وأعلنت إسرائيل أن طائرات من سلاح الجو أغارت الليلة الماضية على أهداف لحركة ”حماس“ في قطاع غزة ردًا على محاولة فلسطينيين الاعتداء على قوة من جيش الاحتلال قرب القطاع بواسطة طائرة مسيّرة حملت عبوة ناسفة.