جرحى في سلسلة تفجيرات بعبوات ناسفة هزت بغداد

ضربت سلسلة تفجيرات اليوم السبت، العاصمة العراقية بغداد، مما أدى إلى إصابة 13 شخصًا بجروح متفاوتة.

وذكر مصدر أمني لـ“إرم نيوز“، أن ”عبوة ناسفة انفجرت قرب عدد من المواطنين في منطقة البلديات ببغداد، مما أدى إلى إصابة 3 منهم“.

وأضاف المصدر، أن ”عبوة ناسفة أخرى انفجرت في منطقة الشيخ عمر، مما أدى إلى إصابة 4 مواطنين، فيما انفجرت عبوة ناسفة ثالثة في منطقة الشرطة الرابعة جنوب غرب العاصمة، وأدت إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح“.

في حين انفجرت عبوتان بالتعاقب في منطقة الطالبية شرق بغداد، ما إلى إصابة 4 مواطنين.

وشهدت المناطق التي حصلت فيها الحوادث إجراءات أمنية مشددة، ووصلت قوات من الشرطة المحلية، والإسعاف، لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، فيما فرضت قوة أمنية أخرى طوقًا على أغلب أماكن الحوادث وفتحت تحقيقات بشأنها.

وشهدت العاصمة بغداد تحسنًا أمنيًا ملحوظًا بعد إعلان هزيمة تنظيم ”داعش“ عام 2017.

وتعد هذه التفجيرات هي الأقوى منذُ تسلم رئيس الوزراء الحالي عادل عبدالمهدي مهامه، إذ شهد الوضع الأمني خلال الأشهر الماضية استقرارًا نسبيًا في أغلب محافظات البلاد.